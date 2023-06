GNR inaugura exposição que marca semana de aniversário em Tondela

O Comando Territorial da GNR de Viseu inaugurou, na Câmara Municipal de Tondela, uma exposição que marca o arranque de uma semana de atividades que assinalam o 14.º da nova nomenclatura do antigo grupo territorial.

No ano em que a GNR também assinala 104 anos de presença ininterrupta em Viseu, a mostra contempla objetos e documentos que remontam ao ano em que a GNR foi criada, em 1911, e em que chegou ao município de Tondela, 1919.

Ao longo da semana estão agendadas diversas atividades para Tondela, nomeadamente no parque urbano e ainda um concerto da Banda Sinfónica da GNR, no auditório da ACERT, com entrada gratuita, mas de reserva de bilhete obrigatória.

As cerimónias oficiais estão agendadas para sexta-feira, na sede daquele município do distrito de Viseu, que conta, atualmente, com cerca de 50 militares, 29 na sede do concelho e 19 em Campo de Besteiros, localidade onde a GNR instalou um posto em 1959.