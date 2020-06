GNR detém seis pessoas por tráfico de droga com base em Nelas

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Mangualde, juntamente com outros destacamentos, deteve seis pessoas, em várias regiões do país, por tráfico de droga com base em Nelas, disse à agência Lusa esta organização de segurança.

“O NIC de Mangualde, com o NIC do Comando Territorial de Viseu, da GNR, efetuou cinco buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, tendo vindo a deter seis indivíduos, cinco do sexo masculino e um do feminino”, contou à agência Lusa o capitão Emanuel Batista.

Com as detenções, “resultaram também as apreensões de 1.100 gramas de haxixe, 190 de cocaína, 170 de MDMA, 10 de LSD, 18 mil euros em numerário, variado material de porte e aprovisionamento das doses, bem como telemóveis e material informático”.

“Apreendemos também 18 plantas de canábis e uma viatura”, acrescentou o capitão.

Este responsável do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde contou que a investigação decorria há um ano e levou a GNR a apurar que o “suposto traficante de droga”, residente no concelho de Nelas, “fornecia para vários consumidores nos concelhos de Nelas, Carregal do Sal e Mangualde”, distrito de Viseu.

“Viemos também a apurar que o fornecedor deste traficante se situava nos distritos de Lisboa e de Aveiro. Com o decorrer da investigação, recolheu-se a prova e obtivemos os mandados de busca domiciliária e não domiciliária”, precisou.

Emanuel Batista acrescentou ainda que quatro dos detidos, incluindo a mulher, são residentes em Nelas, e os outros dois são dos distritos de Lisboa e Aveiro, e têm idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos.

“Os da região de Lisboa e Aveiro, mais concretamente Amadora e Anadia, seriam os fornecedores desta rede que operava mais concretamente no concelho de Nelas, o epicentro desta investigação”, explicou o capitão Emanuel Batista.

Os indivíduos vão ser presentes este sábado no Tribunal de Nelas.