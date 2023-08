GNR detém homem por posse ilegal de arma em Tabuaço

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, deteve, na terça-feira, “um homem de 62 anos, por posse ilegal de arma”, no concelho de Tabuaço, distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa da GNR, hoje divulgado, a detenção ocorreu no âmbito de diligências realizadas “por furto em interior de um anexo agrícola”, ocorrido na última segunda-feira, em que os militares da Guarda apuraram a identidade do suspeito.

No seguimento da ação, que contou com o reforço do Posto Territorial de Tabuaço, “foi efetuada uma busca domiciliária, que culminou na apreensão de uma arma sem registo ou qualquer tipo de documentação”.

Da ação, resultou ainda a “apreensão de uma carabina; 46 munições; cinco cartuchos de diversos calibres; e vários documentos referentes a faturação”, acrescenta.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, também no distrito de Viseu.