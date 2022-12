GNR de Viseu deteta infrações em captação de águas residuais

A GNR de Viseu, através da Secção de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), “detetou sete infrações por captação e rejeição de águas residuais sem título”, em Viseu.

“No decorrer de uma operação de fiscalização a recursos hídricos, em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), os elementos do SEPNA fiscalizaram nove unidades industriais, onde foram detetadas sete infrações, das quais seis por captações por falta de título e uma por rejeição de águas residuais sem título”.

A operação, que teve como objetivo o controlo da utilização de recursos hídricos, com especial foco para unidades industriais, surgiu na “sequência das medidas excecionais determinadas pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS)” de Viseu.

Entre as medidas dos SMAS, estão a colocação de ensecadeiras nos descarregadores de superfície da barragem de Fagilde, a redução das pressões e caudais instantâneos nas redes de distribuição de água e a limitação da rega de espaços verdes públicos.

A GNR informou que, na sequência das diligências policiais, na sexta-feira, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação e remetidos à APA.