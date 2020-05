GNR apoia idosos isolados com o projeto “Aldeias Humanitar”

O Comando Territorial de Viseu, desde do dia 14 de maio e até ao final do ano, em parceria com a Associação de Solidariedade Social – “Aldeias Humanitar”, irá realizar ações de apoio direto aos idosos isolados e vulneráveis, com o objetivo de lhes garantir segurança, cuidados de saúde e amparo social.

Estas ações terão lugar nas freguesias dos concelhos de Sernancelhe, Penedono, Tabuaço, S. João da Pesqueira, Armamar, Moimenta da Beira, Tarouca e Lamego.

A iniciativa, que conta com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Instituto da Segurança Social, pretende, no âmbito da pandemia que se vive atualmente, lutar contra os efeitos provocados na saúde física, psicológica e até económica dos idosos mais vulneráveis.