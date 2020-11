GICAV decide adiar para o próximo ano a entrega oficial dos Prémios Anim’Arte 2019

Atendendo às recentes decisões do Governo e perante a previsão de

pioria da situação pandémica no país, entendeu a Direção do GICAV e a

Equipa Redatorial da Revista Anim’Arte não realizar este ano a Gala Anual

de entrega dos Prémios Anim’Arte referentes ao ano de 2019.

Conscientes dos perigos e riscos que poderão resultar de um evento desta

natureza que anualmente regista mais de 300 presenças e também

considerando o significado do momento para os premiados, que normalmente

se fazem acompanhar pelos familiares e amigos, O GICAV entende que tal

decisão garantirá desta forma a realização de uma Gala com a dimensão e

prestígio que lhe é reconhecida e consequentemente a presença de todos os

premiados, convidados e público em geral sem qualquer tipo de limitação e em

total segurança.

Assim no próximo ano de 2021, em data a divulgar oportunamente, o

GICAV organizará a Gala Anim’Arte onde serão entregues os Prémios

referentes aos anos de 2019 e 2020.