Geração Saudável celebra sensibilização de mais de 100 mil jovens e lança Plataforma virtual para promoção da literacia em saúde

O projeto Geração Saudável, iniciativa de promoção e educação para a saúde, desenvolvida pela Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, celebra o fim do ano letivo 2019/2020 com a felicidade de ter ultrapassado o marco dos 100 mil jovens impactados pelas suas ações de formação e consciencialização desenvolvidas desde 2012, em escolas por todo o país, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Ainda este ano, o projeto lançará uma plataforma online de formação para Farmacêuticos no âmbito da vertente sénior do projeto, que se iniciou num formato piloto em 2016.

Nos últimos oito anos, o projeto Geração Saudável visitou cerca de 500 escolas e através dos 380 Farmacêuticos e Estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas que capacitou enquanto formadores, conseguiu sensibilizar cerca de cinco mil professores e mais de 100 mil jovens do segundo ciclo escolar. Esta iniciativa, desenvolvida com o apoio da farmacêutica Novo Nordisk, através do seu programa Changing Diabetes, tem como objetivo sensibilizar crianças, adolescentes e a população em geral para a importância da prevenção em saúde e alertar para os riscos e doenças associadas aos estilos de vida sedentários. Para além das escolas, realizou ações de sensibilização em mais de 80 eventos de saúde, alcançando aí mais de 20 mil pessoas.

“É com muito orgulho que encerramos o ano letivo com a contabilização de mais de 100 mil crianças e jovens envolvidos nas nossas sessões de sensibilização para a importância do estilo de vida saudável e formações em temáticas como o Uso Responsável do Medicamento, Diabetes e Dependências e Comportamentos Aditivos. É também um grande privilégio anunciar que o projeto Geração Saudável irá disponibilizar uma plataforma onde constará informação sobre saúde, disponível para toda a sociedade civil e comárea reservada de e-learning para Farmacêuticos, que permitirá levar as ações de sensibilização e educação para a saúde a ainda mais pessoas por todo o país. Numa fase inicial, a plataforma disponibilizará informação sobre temas de saúde associados à população sénior, para quem os Farmacêuticos são tantas vezes o primeiro contacto de saúde e de proximidade. Queremos ajudar os farmacêuticos a dar ainda mais apoio nas suas comunidades”, destaca Luís Lourenço, Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos.

Após uma fase piloto da vertente sénior do projeto, que teve uma enorme recetividade por da população sénior impactada através das visitas do projeto a Centros Dia e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), a Ordem dos Farmacêuticos alargará esta iniciativa a todos os Farmacêuticos a nível nacional, possibilitando uma maior abrangência e impacto para o projeto.

Este novo modelo de implementação, a ser implementado no último trimestre de 2020 e reconhecido pelo Centro de Ciência Viva através da atribuição do Prémio Comunicar Saúde em 2019, permitirá, através de uma plataforma online de formação, disponibilizar aos farmacêuticos de todo o país as ferramentas e materiais necessários para promover e facilitar a dinamização de sessões formativas sobre diversos temas em saúde. Este modelo conceptual é baseado na proximidade e envolvência destes profissionais de saúde nas comunidades.

Os primeiros temas desta plataforma, a publicar em 2020 e 2021, são o Uso Responsável do Medicamento, a Diabetes (com o apoio da Novo Nordisk), Doenças Respiratórias, Doenças Cardiovasculares, Doenças Metabólicas e Saúde Mental. Além da área reservada, que permitirá a capacitação dos Farmacêuticosesta plataforma terá na página principal informação útil aberta ao público sobre os referidos temas.

O projeto Geração Saudável pretende assim, informar a sociedade civil, especialmente a população sénior e fornecer materiais informativos de saúde relevantes para apoiar os Farmacêuticos a assumir o seu papel de promoção da literacia e prevenção em saúde junto das respetivas comunidades.