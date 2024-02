Gabinete de Apoio à Vítima abre na quinta-feira em Mangualde

A Unidade de Saúde Familiar de Mangualde vai contar, a partir de quinta-feira, com um Gabinete de Apoio à Vítima da rede nacional da Associação de Apoio à Vítima, que disponibilizará apoio emocional, psicológico, social, prático e jurídico.

Segundo a Câmara Municipal de Mangualde, este será o único Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) da rede nacional da APAV (Associação de Apoio à Vítima) existente nos distritos de Viseu e da Guarda.

O gabinete terá “a missão de proteger, prestar atendimento e acompanhamento personalizados aos cidadãos vítimas de crime, em particular as de violência doméstica, assim como aos familiares e amigos das mesmas”.

“Constatámos, através dos números da GNR, que a violência doméstica é o tipo de crime com maior relevância no nosso concelho, com cerca de meia centena de registos anuais, pelo que entendemos que tínhamos a obrigação de encontrar uma solução para ajudar a combater este flagelo, transversal a todo o território”, referiu o presidente da autarquia, Marco Almeida.

Para o mês de março está prevista a inauguração em Mangualde de uma residência para mulheres idosas vítimas de violência doméstica que será única na região Centro e que, no entender o autarca, “precisava de uma resposta complementar”.

“Quando fomos escolhidos para receber este projeto piloto, entendemos que esta solução não poderia ficar isolada, daí que tenhamos procurado parcerias e assinado um protocolo com a APAV”, contou.

O GAV será assegurado por uma equipa técnica da APAV que dará apoio de forma gratuita e confidencial. Irá também promover ações para sensibilizar as comunidades a auxiliarem qualquer potencial vítima.

“Cuidar do bem-estar dos cidadãos e contribuir para o combate deste problema, que passa muito pela mudança de mentalidades, é um dos melhores investimentos que poderemos fazer”, frisou Marco Almeida.