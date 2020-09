FUTSAL | Woman’s Futsal Cup Viseu 2001 TV

Realiza-se no próximo sábado, dia 12 de Setembro, no Pavilhão Cidade de Viseu, o Woman’s Futsal Cup Viseu 2001 TV, torneio triangular de Futsal Feminino organizado pelo Viseu 2001 que será disputado pelas equipas do Viseu 2001, Guarda 2000 e Académica de Coimbra, e que será transmitido em Direto na Viseu 2001 TV.

O evento contará ainda com a Apresentação Oficial da equipa de Futsal Feminino do Viseu 2001, que disputará o acesso ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

Horários:

15h30: Viseu2001 x Acad. Coimbra

17h00: Viseu2001 x Guarda 2000

18h30: Acad. Coimbra x Guarda 2000