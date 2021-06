FUTSAL | FÁBIO NEVES CONVOCADO PARA A SELEÇÃO NACIONAL DE FUTSAL S19

O Atleta do Viseu 2001, Fábio Neves, foi convocado pelo Seleccionador Nacional Prof. José Luis, para representar a Selecção Nacional De Futsal Sub 19 nos jogos de preparação contra a Eslováquia, a realizar na Nave Desportiva Municipal de Santarém, no dia 29 de Junho pelas 18h00, e no dia 30 de Junho pelas 18h00, este último com Transmissão no Canal 11

Esta convocatória é motivo de orgulho para o Viseu 2001, que mais uma vez vê atletas do Clube a representar a Cidade de Viseu.

A Direção deseja as maiores felicidades à equipa, em especial ao Fábio, fazendo votos de todo o sucesso e sorte.

Viseu 2001 | Honrar Viseu