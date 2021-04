Fundo Ambiental promove economia circular em freguesias

Foi hoje publicado o aviso do Fundo Ambiental “Economia Circular em Freguesias (JUNTAr+)” para a

implementação de soluções locais de economia circular que demonstrem benefícios económicos,

sociais e ambientais associados. A 3ª edição do JUNTAr+ incidirá no setor da construção, nos

materiais e componentes resultantes das obras de construção, demolição e reabilitação, nos têxteis,

mobiliário pós-consumo e equipamentos elétricos e eletrónicos com potencial de reutilização.

Dirigido a todo o território nacional, podem candidatar-se até 21 de maio, Juntas de Freguesia ou

Uniões Juntas de Freguesias, autonomamente ou em parceria com universidades, empresas, ONGA,

associações culturais e socais, entre outras entidades.

O JUNTAr+ dispõe de uma dotação de 500.000 euros, com cofinanciamento de 85%, com um valor

máximo de 31.250 euros atribuído por candidatura.

Este Aviso apresenta como objetivos o desenvolvimento de soluções enquadradas na agenda de

transição para o setor da construção do Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC). Prossegue,

assim, a intenção de acelerar, nas cadeias de valor das atividades económicas e junto das

comunidades, a interiorização e implementação dos conceitos associados à economia circular: circuitos

curtos de produção e consumo, reutilização e extensão de vida útil de produtos e equipamentos,

promoção e valorização de recursos locais.

O Fundo Ambiental tem contribuído, desde 2018, para acelerar a transição para um modelo de

economia circular, através do financiamento de projetos alinhados com os objetivos do PAEC. Com

uma dotação global de dois milhões de euros, através da publicação dos Avisos Juntar (2018) e

Juntar+ (2019), as Juntas de Freguesia submeteram diversos projetos para o desenvolvimento de

soluções locais no âmbito da economia circular. A experiência das primeiras edições evidencia que as

comunidades estão atentas e sensibilizadas para o uso eficiente dos recursos locais e que as Juntas

de Freguesia têm um papel fundamental enquanto catalisadores junto de outros agentes.