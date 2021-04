Fundação AIP – Nota de pesar pelo falecimento de António Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu

A Fundação AIP lamenta profundamente o falecimento de António Almeida Henriques, Presidente da

Câmara Municipal de Viseu, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e do

Conselho Estratégico do Portugal Smart Cities, evento organizado anualmente pela Fundação AIP.

António Almeida Henriques, quer na sua qualidade de Vice-Presidente da ANMP, quer a nível pessoal,

contribuiu para o alavancar deste evento, dedicado ao debate do futuro das smart cities em Portugal,

tendo sido presença ativa na construção e planeamento deste projeto, como coordenador

(Presidente) do seu Conselho Estratégico.

Ao longo de 59 anos, António Almeida Henriques ocupou diversas funções políticas, tendo sido

deputado à Assembleia da República de 2002 a 2011, nas IX, X e XI e XII legislaturas, e assumindo,

entretanto, as funções de vice-presidente do grupo parlamentar do PSD entre 2005 e 2007 e também

entre 2010 e 2011. Foi Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional do XIX

Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho, entre 2011 e 2013.

Neste momento de profunda consternação, O Presidente da Fundação AIP endereça publicamente

em nome dos órgãos Sociais da Instituição e dos seus colaboradores, as mais sentidas condolências à

família, amigos, e a todos os viseenses. António Almeida Henriques será sempre relembrado pelo seu

contributo à economia, à cidade de Viseu e ao país.

O Presidente da Fundação AIP, a título pessoal e institucional, nunca esquecerá o papel relevante de

Almeida Henriques, como Empresário, pelo trabalho que desenvolveu em prol do desenvolvimento

do Associativismo Regional na Região Centro e pelo seu empenho preponderante na participação e

divulgação do Portugal Smart Cities Summit, evento que debate o futuro das cidades inteligentes no

nosso País, das quais Viseu é um fulgurante exemplo.

Obrigado, António Almeida Henriques.