FREEDOM OF SPEED, UMA PISTA DE FLAT TRACK NA SERRA DO CARAMULO

O Museu do Caramulo vai levar a cabo a primeira edição do

Freedom of Speed, um conjunto de corridas de moto numa pista de flat track situada na Serra do

Caramulo.

O Freedom of Speed presta tributo às corridas de motos iniciadas no princípio do séc. XX no Estados

Unidos em circuitos ovais e de terra batida onde os pilotos competiam correndo no sentido oposto

aos ponteiros do relógio.

A decorrer já no próximo dia 5 de Junho, o evento terá como base a recém-criada pista de flat

track, situada na Mata dos Viveiros do Caramulo. Esta localização mágica garante um ambiente

único e diferente de qualquer outro evento em Portugal, onde a natureza e a vegetação servem

de moldura à pista, posicionada de frente para o vale que separa a Serra do Caramulo da Serra da

Estrela.

O evento contará com a presença de mais de 30 pilotos, provenientes das categorias de Velocidade,

Motocross, Enduro e Supermoto, que irão correr durante todo o dia e pela noite dentro, uma vez

que a pista será iluminada para as corridas nocturnas.

Esta estreia servirá também de aquecimento para o primeiro Troféu Nacional de Flat Track, da

Federação Portuguesa de Motociclismo, que se estreia em 2021 com quatro provas, sendo a

primeira exactamente no Caramulo, no dia 3 de Julho.

A entrada do evento é livre mas sujeita a um limite máximo de espectadores, de acordo com as

regras de higiene e segurança em vigor.

O Freedom of Speed conta com o apoio da Câmara Municipal de Tondela, do Turismo do Centro,

da REV, da Yamaha, da Ton-Up Garage e do banco BPI | Fundação la Caixa. Mais informação em

www.freedomofspeed.pt.