“Franco (ex-júnior) promovido à equipa principal”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o defesa

Ricardo Franco (ex-júnior do clube), de 18 anos, para integrar a equipa

principal na época 2020/2021.

Está assim assegurada a quinta renovação no plantel que estará às

ordens de Rogério Sousa. Na época transata o atleta foi peça crucial da equipa

de Juniores A, que militou Distrital de Viseu, e chegou mesmo a ser chamado à

equipa principal em algumas ocasiões.

Com esta promoção à equipa principal, o Lusitano, demonstra mais uma

vez, de forma inequívoca, a sua aposta nos atletas dos seus escalões de

formação.