Francisco Lopes destaca “excelentes relações” com o Comando de Viseu da PSP

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, participou na sessão solene comemorativa do 148º Aniversário do Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Pública (PSP), realizada na última quinta-feira, dia 9. A cerimónia decorreu na Sede do Comando e também contou com a presença do Diretor Nacional da PSP, Superintendente Luís Carrilho, do Comandante Distrital da PSP de Viseu, Superintendente Rafael Dinis, e do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas.

Francisco Lopes destacou, mais uma vez, as “excelentes relações institucionais e a cooperação estreita” que une a autarquia de Lamego e o Comando Distrital em prol da segurança e da ordem pública. O autarca dá ainda como exemplo a colaboração prestada por esta Câmara Municipal na melhoria das atuais instalações utilizadas por esta força policial na cidade de Lamego.

Recorde-se que o Governo está a investir, neste momento, cerca de 680 mil euros na reabilitação e modernização desta esquadra. A requalificação vai ao encontro dos pedidos reiterados, feitos nos últimos anos, por Francisco Lopes com o objetivo de ser assegurada a operacionalidade desta divisão policial.

A PSP também anunciou que, no ano passado, a criminalidade geral na sua área de ação diminuiu, embora tenha ocorrido um “ligeiro aumento” da violenta e grave.