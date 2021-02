FORNOS DE ALGODRES: Município atinge valor mais baixo de sempre de desperdício de água

O município de Fornos de Algodres atingiu, em 2019, o valor de água não faturada “mais baixo de sempre”, segundo um relatório da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), foi hoje anunciado.

“Comparado com os restantes municípios da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE), o município de Fornos de Algodres apresenta-se destacado, como o município com melhor indicador”, segundo a autarquia.

A fonte refere que em 2019 a água não faturada do município de Fornos de Algodres foi de 42,5% e “comparando o indicador com o ano de referência, 2017, conclui-se que houve uma redução de 9,6% de água não faturada”, ou seja, “77.069 m3 de água recuperados perfazendo uma recuperação de, aproximadamente, 43.205 euros em perdas económicas”.

O resultado “demonstra o trabalho realizado pelo município de Fornos de Algodres no uso eficiente da água e, reflete, as políticas estratégicas no setor ambiental”.