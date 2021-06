“Forno de Papel” na Casa do Barro

Irá realizar-se, nos dias 25 e 26 de junho, na Casa do Barro, no Telhado, a iniciativa “Forno de Papel”, que está integrada no projeto sobre o universo do barro e cerâmica no concelho do Fundão, denominado “Atira o Barro à Parede”.

A iniciativa “Forno de Papel” pretende reforçar a participação da comunidade nas atividades desenvolvidas pela Casa do Barro, com workshops de roda e outras técnicas de cerâmica, funcionando também como ação final das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) da EB1 do Telhado.

Este ano destacam-se a cozedura de peças produzidas pelos alunos da AEC da EB1 do Telhado e de peças na residência artística do projeto Art(e)Facts’21, numa iniciativa que irá decorrer de acordo com o seguinte programa:

Sexta-feira, 25 de junho

Workshop Forno de Papel | Vasco Baltazar

14h00 Enforma | AEC da EB1 do Telhado

Sábado, 26 de junho

10h00 Workshop Forno de Papel | Vasco Baltazar | Cozedura | AEC da EB1 do Telhado

11h00 Workshop Roda

15h00 Apresentação Olaria Lab | Fab Lab

16h00 Workshop Roda

18h00 Workshop Forno de Papel | Vasco Baltazar | Abertura do Forno | AEC da EB1 do Telhado

Roda | Utilização livre

Visita guiada à Casa do Barro

O projeto “Atira o Barro à Parede” pretende dotar a olaria da Casa do Barro de diversos recursos e tecnologias que irão permitir a reativação de dinâmicas que os habitantes da localidade do Telhado tinham em torno do barro.

Esta iniciativa irá decorrer de acordo com todas as indicações da Direção-Geral de Saúde.