Formações “Tecnologia para Viver Melhor” na Biblioteca Municipal de Seia às quintas-feiras

A Biblioteca Municipal de Seia, em parceria com as Bibliotecas Escolares e o Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 4G de Seia, vai promover, de 1 de outubro a 10 de dezembro, um conjunto de formações inclusivas e facilitadoras da utilização de tecnologias no acesso ao saber e à cultura.

Sob o mote “Tecnologias para viver melhor”, o curso é dirigido à comunidade sem competências nesta matéria e terá lugar às quintas-feiras, na Biblioteca Municipal, entre as 14h e as 16h.

Com início no dia 1 de outubro, no total serão lecionados 11 pequenos workshops de Tecnologias de Informação e Comunicação para a população infoexcluída, no sentido de propiciar a aquisição de competências básicas em correio eletrónico, pesquisa na internet, leitura online, utilização de smartphones, acesso a canais de comunicação como as redes sociais, youtube, whatsapp, Google fotos, entre outras plataformas de cultura, lazer e administração pública (IRS, pagamento de faturas).

A ideia é integrar a comunidade que ainda não disponha das referidas competências, sendo-lhes de futuro possível utilizar as ferramentas da web, nomeadamente pesquisar no catálogo online da biblioteca.

As ações de formação são lecionadas para um máximo de 9 formandos, em cada sessão, devendo cada utilizador, preferencialmente, trazer os recursos necessários para a sua autoaprendizagem.

Os interessados em participar, podem inscrever-se no site do Município, em www.cm-seia.pt.