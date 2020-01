FORMAÇÃO EM BORDADOS | MANGUALDE APOSTA NA FORMAÇÃO DE ATIVOS EMPREGADOS E DESEMPREGADOS

A Associação de Artesãos Serra da Estrela, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, a União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e a Associação 2 Pinheiros, irá promover uma ação de formação na área de Bordados, que irá decorrer na Associação 2 Pinheiros, na localidade de Pinheiro de Baixo (Rua da Escola S/N, 3530-241 Pinheiro de Baixo). As inscrições são obrigatórias e gratuitas, sendo que todos os participantes inscritos receberão subsídio de alimentação diário. Esta ação irá inicia-se a 30 de janeiro de 2020.

Destina-se a ativos empregados detentores de habilitação igual ou superior ao 4º ano e desempregados com habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário e irá decorrer em horário pós-laboral às quintas e sextas-feiras.

As inscrições devem ser efetuadas no Gabinete de Inserção Profissional da Câmara Municipal de Mangualde (T. 232 619 880/925 772 559). A documentação necessária é a seguinte: Declaração de vínculo assinada pela entidade patronal, onde conste o horário trabalho e recibo de vencimento (ativo por conta de outrem) ou Declaração de início de atividade (empresário) ou Declaração do IEFP (desempregado) e Comprovativo de IBAN (com evidência do nome próprio), certificado de habilitações e cartão de cidadão.

Este é um projeto financiado pelo Portugal2020 e PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.