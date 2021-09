Força Aérea e Exército abrem novas vagas para concursos de admissão

A Força Aérea abriu recentemente 500 vagas para concurso de admissão ao Regime de Contrato, para as categorias de Oficiais, Sargentos e Praças. Também o Exército Português abriu concurso para prestação de serviços, na categoria de Oficial, destinado a candidatos civis e militares. São 90 vagas para uma série de especialidades.

No caso da Força Aérea, o concurso de oficiais destina-se a jovens com licenciatura ou mestrado, que tenham até 27 anos. Para o concurso de Sargentos, os candidatos têm que ter pelo menos, o 12º ano, ou até 24 anos. Já o concurso de Praças destina-se a jovens com 9º, 11º, 12º ano ou equivalente até 24 anos.

As candidaturas deverão ser efetuadas, obrigatoriamente, até ao dia 10 de setembro, de uma das seguintes formas:

– Online, no site do Centro de Recrutamento da Força Aérea (CTFA);

– Por correio, com aviso de receção;

– Presencialmente, no CRFA, em Lisboa ou no Porto.

A Força Aérea tem implementadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos candidatos durante a realização das provas de seleção: Provas de avaliação da condição física/psicológica e inspeções médicas.

Para dúvidas ou mais informações, os candidatos poderão consultar o site da CRFA, enviar email ou ligar o 225 506 120.

Já no caso do Exército, as 90 vagas abertas são para as especialidades de Atirador, Comando, Op Especiais, Pára-quedista, Campanha Dir Tiro, Aquis Objetivos, Antiaérea Míssil, Antiaérea Radar, Carros de Combate, Reconhecimento Rodas, Polícia do Exército, Exploração das Transmissões, Op Transportes, Técnico Man Mat Auto, Técnico Man Mat Eletrónico, Administração e Finanças, Licenciatura em Ciências da Educação, Tradutor Licenciatura Germânicas, Tradutor Licenciatura Românicas, Licenciatura em Direito, Engenharia Informática; Informação Geográfica; Topografia Cartografia, Licenciatura em Educação Física, Bibliotecas e Documentação.

Para a admissão, os jovens devem ter idade igual ou inferior a 27 anos e também as seguintes habilitações: Mestrado Integrado, Mestrado ou Licenciatura (de acordo com a especialidade).

Mais informações através da linha verde (chamada gratuita) 800 20 12 74, email ou nas redes sociais do Exército Recrutamento.