Fogo em Mangualde dominado após reacendimento

O incêndio que deflagrou pelas 02:00 de quarta-feira, em Mangualde, e que reacendeu hoje pelas 14:00, está dominado e em fase de resolução, disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Fonte do CDOS de Viseu disse à agência Lusa, às 20:30, que o incêndio que teve alerta pelas 02:04, de quarta-feira, em Vila Mendo de Tavares, freguesia de Abrunhosa-a-Velha, concelho de Mangualde, distrito de Viseu, e que reacendeu hoje às 13:59, está em fase de resolução.

O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Mangualde, Rui Costa, acrescentou à agência Lusa que “com o abrandamento do vento, o incêndio voltou a estar dominado e aguarda-se uma noite tranquila, à semelhança da noite anterior”.

“A tarde foi muito difícil, com muitos reacendimentos, mas graças à ação de todos, e foram muitos os bombeiros e outros elementos da proteção civil que estiveram no terreno, conseguimos dominar ao final do dia”, apontou o vereador.

Rui Costa disse ainda que, ao longo da tarde, “estiveram duas frentes ativas, uma em direção à povoação de Torre de Tavares, mas felizmente ficou longe, apesar de se ter aproximado de uma ou outra casa mais isolada”, mas sem ficar em perigo, “dada a intervenção” dos operacionais.

Segundo este responsável, a outra frente, que nesta quarta-feira se dirigia “na direção da serra, hoje continuou a subir a encosta em direção à autoestrada 25 [A25, que liga Guarda a Aveiro], mas também ficou longe” da via rodoviária.

Na tarde de quarta-feira, o incêndio tinha provocado “quatro feridos ligeiros, bombeiros que foram tratados no local, com exceção de um que foi transportado, para ser visto e monitorizado, para o Centro Hospitalar” Tondela-Viseu (CHTV).

A informação tinha sido avançada à agência Lusa pelo presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida. Hoje, de acordo com o vereador Rui Costa, “felizmente, não se registou qualquer ferido, pelo menos, até ao momento”, pelas 20:15.