Florista “A Pétala” vence Concurso de Montras de Natal

O primeiro prémio do Concurso “Montras de Natal 2024”, promovido pelo Município de Lamego, foi atribuído à loja “A Pétala”, dedicada à comercialização de flores ornamentais (Rua do Teatro). A iniciativa contou com a participação de 66 estabelecimentos comerciais, voltando a distinguir a originalidade na decoração das montras durante a quadra natalícia.

O júri do concurso decidiu ainda atribuir o segundo prémio ao restaurante “Jardim da Zita” (Rua da Pereira) e o terceiro prémio à loja “Elegance Caixas e Prendas” (Av. 5 de Outubro).

José Pinto, Vereador das Atividades Económicas e Urbanismo, mostra-se satisfeito com a participação expressiva dos comerciantes locais neste certame: “É um sinal claro do seu empenho em atrair mais visitantes e consumidores ao comércio tradicional. O resultado final foi muito bonito. As montras refletiram a criatividade e a imaginação dos lojistas numa época tão especial. Estão todos de parabéns”.

As lojas foram avaliadas por um júri com base em diferentes critérios: a originalidade e a criatividade; a harmonia e a estética do conjunto e o uso de cores e materiais, entre outros.

Aos comerciantes com a melhor decoração natalícia é atribuído um prémio no valor de 400 euros. Também são atribuídos prémios aos primeiros 10 classificados e um diploma de participação a todas as lojas candidatas.