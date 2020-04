Filme do Turismo do Centro premiado em festival de Nova Iorque

O filme promocional “Turismo Centro de Portugal – Are You Ready?” conquistou mais uma importante distinção internacional, que veio enriquecer ainda mais a sua extensa fileira de prémios. Agora, foi a vez dos prestigiados New York Festivals TV & Film Awards, em Nova Iorque, Estados Unidos, reconhecerem a qualidade do filme promocional da região Centro de Portugal.

O “Turismo Centro de Portugal – Are You Ready?” conseguiu integrar a limitada lista de finalistas na categoria “Imagem Corporativa – Turismo”, ao lado de filmes de Espanha, França, Grécia, Chile, Áustria ou Nova Zelândia, entre outros.

“É extremamente recompensador recebermos mais esta prestigiada distinção, numa altura em que o mundo atravessa uma situação tão difícil. Os empresários, assim como todos os intervenientes na atividade turística, necessitam como nunca de boas notícias, como esta, que apontem caminhos de esperança para o futuro”, considera Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

“Os New York Festivals são dos festivais mais reconhecidos no panorama da indústria audiovisual. É uma enorme honra para a região Centro de Portugal estar ao lado de outras produções de grande qualidade, representantes de todos os continentes”, acrescenta.

Os New York Festivals TV & Film Awards premeiam conteúdos audiovisuais produzidos em todo o mundo, cobrindo todas as áreas da indústria do cinema e da televisão. São escolhidos os melhores filmes em 14 categorias, que vão desde os programas de informação ao desporto, passando pelos documentários ou entretenimento, entre muitas outras.

Realce para o facto de o filme “Living it Together”, de promoção da cidade de Torres Vedras, ter sido igualmente escolhido como finalista na mesma categoria. Este filme foi produzido no âmbito do festival ART&TUR, que todos os anos se realiza no Centro de Portugal.

Esta é a 12.ª distinção conquistada pelo filme “Turismo Centro de Portugal – Are You Ready?” em festivais internacionais de turismo. A saber: Finalista na categoria “Imagem Corporativa – Turismo”, nos New York Festivals TV & Film Awards 2020, Nova Iorque; 2.º lugar na categoria “Região Internacional”, no The Golden City Gate 2020, Berlim; finalista na categoria “Melhor Filme Internacional de Promoção de uma Região”, no Fitur Film & Video Competition 2020, Madrid; 3.º lugar na categoria “Destinos Turísticos – Região”, no Festival de Cinema de Turismo de Amorgos, Grécia; Vencedor dos “People’s Choice Awards” e Melhor Filme na categoria “Destinos Turísticos – Regiões”, no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, Torres Vedras; Prémio Especial do Presidente do Júri, no FilmAT Festival, Polónia; finalista na categoria “Filmes de Turismo”, no Cannes Corporate Media & TV Awards, França; “Silver Wave”, referente ao 2.º lugar, na categoria “Melhor Filme de Turismo”, no Festival Internacional de Filmes de Turismo e Ecologia, Sérvia; 3.º classificado na categoria “Filmes de Turismo”, no Festival Internacional de Filme e Vídeo dos Estados Unidos, Los Angeles; Melhor Filme na categoria “Destinos Turísticos – Região”, TourFilm Riga, Letónia; e “Best Production Design” no Terres Festival, Espanha.

Produzido pela Slideshow para o TCP, e realizado por Pedro Vieira, “Turismo Centro de Portugal – Are You Ready?” é um filme promocional com um conceito inovador: o visitante transforma-se na personagem de um jogo passado no magnífico território do Centro de Portugal e tem como objetivo chegar à onda gigante da Nazaré, onde é esperado pelo surfista Garrett McNamara. A mensagem é a de que, alterando-se o personagem principal, poderemos criar novos percursos e redescobrir, de acordo com motivações próprias, novos Centros de Portugal.

Pode ver o filme, com a duração de 2 minutos e 52 segundos, neste link: https://bit.ly/2WnVXmi.

Sobre o Turismo Centro de Portugal:

O Turismo Centro de Portugal é a entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro do país. Esta é a maior e mais diversificada área turística nacional, abrangendo 100 municípios, e tem registado um intenso crescimento da procura interna e externa. É a região a escolher para quem pretende experiências diversificadas, pois concilia locais Património da Humanidade com a melhor costa de surf da Europa, termas e spas idílicos, locais de culto de importância mundial e as mais belas aldeias.