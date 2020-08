FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO: Visita guiada e encenada em Castelo Rodrigo

O município de Figueira de Castelo Rodrigo vai promover, no sábado, mais uma visita guiada e encenada pela Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, no âmbito do projeto “Encontros com História”.

“Mais uma vez uma figura histórica vai conduzir os visitantes da Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo e uma das 7 Maravilhas de Portugal, na categoria de Aldeia Autêntica, a uma visita mais atenta aos pontos de maior referência deste lugar histórico”, segundo a autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo, que promove a iniciativa em colaboração com a Cooperativa Artística da Raia Beirã.

A visita começa às 10:30, junto da Porta do Sol, em Castelo Rodrigo.