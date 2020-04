Festival Tradidanças cancelado em São Pedro do Sul

O festival Tradidanças, que iria realizar-se entre 05 e 09 de agosto, em Carvalhais, no concelho de São Pedro do Sul, foi cancelado devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a organização deste festival – que alia tradições, dança, música e natureza – refere que “sempre primou pela sustentabilidade económica e ambiental, assumindo sempre uma atitude de responsabilidade social”.

“Nas anteriores edições do festival procurámos, em conjunto com as entidades competentes, salvaguardar a segurança e a saúde pública de todos os participantes, voluntários, colaboradores, artistas e comunidade em geral, cumprindo escrupulosamente os requisitos legais, as regras e boas práticas aplicáveis”, recorda.

Por querer manter-se neste caminho, a organização decidiu cancelar a edição deste ano e agendar a de 2021.

“Já todos verificámos que o atual quadro de mitigação está para se manter por mais alguns meses e que, posteriormente, a fase de recuperação se seguirá por tempo indeterminado, afetando de forma transversal todos os eventos previstos para o verão, sobretudo aqueles que têm participantes de várias nacionalidades, como é o caso do Tradidanças”, sublinha.

A decisão foi tomada pela direção da Associação Turística e Agrícola da Serra da Arada, com a concordância da Câmara de São Pedro do Sul e da Junta de Freguesia de Carvalhais e Candal.

A próxima edição do Tradidanças vai realizar-se entre 04 e 08 de agosto de 2021, no mesmo local e seguindo os mesmos moldes de programação, preço de bilhetes, regulamentos e condições que já estavam previstos para a edição deste ano.

“Informam-se desde já todos os participantes que tinham adquirido bilhetes para a edição de 2020 que esses bilhetes serão válidos para a edição de 2021, sem qualquer custo acrescido”, acrescenta.