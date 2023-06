Festival Primavera Tondela regressa a partir de quarta-feira

O festival Primavera Tondela, que tinha sido adiado devido às previsões de mau tempo, foi remarcado e, a partir de quarta-feira, animará três locais diferentes da cidade, anunciou hoje a Câmara.

“O Primavera Tondela chegou a estar agendado para os dias 07, 08, 09, 10 e 11 de junho, mas a previsão de chuva obrigou a câmara municipal a adiar o evento uma semana e a reformular a programação do mesmo”.

Até domingo, nomes como Luís Trigacheiro, Fernando Tordo, Márcia e Mafalda Veiga vão atuar nos palcos colocados no Parque Urbano e também nos largos do Comércio e Anselmo Ferraz de Carvalho, na zona histórica da cidade.

A abertura do festival será da responsabilidade de Luís Trigacheiro, que atuará na quarta-feira à noite no Parque Urbano, seguindo-se Fernando Tordo (quinta-feira), Márcia (sexta-feira) e Mafalda Veiga (domingo). O programa integra também concertos dos projetos Fado & Jazz e Tricôt Só Grandes Malhas e a animação dos DJ Miguel Simões e Jay Lyon.

As Marchas de Santo António, marcadas para sábado à noite e que contarão com a participação de 12 instituições, estão integradas no festival.

Segundo a autarquia, “os espetáculos musicais mudaram de datas, mas o restante programa do Primavera Tondela mantém-se”.

“Durante a iniciativa, além da música haverá instalações artísticas, arte urbana, leitura, comércio fora de horas e produtos tradicionais”.

Espaços públicos junto aos palcos do evento terão decorações e iluminações e “os bancos de jardim dos dois largos e do Parque Urbano vão estar decorados a rigor e terão, ao dispor de moradores e visitantes, literatura”.

“Também as árvores vão estar enfeitadas, ganhando nova cor. As decorações e iluminações foram feitas com materiais reciclados e reutilizáveis e prometem surpreender o público”.

No entender da presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges, “o festival tem provas dadas”, uma vez que na sua primeira edição, em 2022, “decorreu com bastante êxito”.

“Queremos ir mais além este ano e por isso é que trazemos o festival até à zona do comércio tradicional”, explicou a autarca, reiterando que, com este evento, a autarquia quer “reforçar uma matriz de uma organização de desenvolvimento sustentável, que prima por uma sustentabilidade social, económica e ambiental”.