Festival “Habitua-te” envolve comunidade de aldeia em Nelas

A aldeia de Carvalhal Redondo, em Nelas, é palco do festival ‘Habitua-te’, iniciativa criada em 2014 e que envolve durante dois dias a comunidade local no teatro, artes circenses, música ou pintura, disse hoje à agência Lusa um dos responsáveis.

“O festival inaugura com a peça de teatro ‘Uma viagem pelo tempo’. Faz 10 anos que a apresentámos pela primeira vez nas ruas de Carvalhal Redondo. É um espetáculo feito com pessoas da comunidade e sobre os costumes e histórias do povo”, contou Ricardo Loio.

Esta peça de teatro surgiu pela ideia de “um grupo que quis desafiar as pessoas a contar histórias e a participar no espetáculo” apresentado nas ruas de Carvalhal Redondo, freguesia do concelho de Nelas, distrito de Viseu.

“Correu tão bem, tivemos tão boa recetividade e adesão, que, depois desta peça de teatro, resolvemos constituir a Associação Cultural Juvenil Teatro Hábitos, que, desde 2014, organiza o Festival Habitua-te”, contou o diretor artístico da associação.

Com exceção para os dois anos de pandemia de covid-19, nos quais a associação se “limitou a pintar umas casas para assinalar” o festival, a Associação Hábitos promove em Carvalhal Redondo um fim de semana de atividades culturais.

Assim, além de “uma viagem pelo tempo 2”, o Teatro Hábitos apresenta também “muitas artes circenses”, mas também o artista Nuno Cadilhe marca presença com performances e espetáculo de balões, há concertos de música, ‘workshops’ de malabarismo “para toda a gente” e o palhaço Pintas.

“É um festival para as famílias, para as pessoas de Carvalhal Redondo e para quem nos queira visitar, porque estamos abertos a toda a gente, porque queremos mostrar o que fazemos, os nossos costumes, hábitos, a nossa arte”, sublinhou.

Este responsável disse ainda que “vai haver muitas artes plásticas e pintores a pintar casas devolutas da aldeia, em que colocam umas traves de madeira nas portas dessas casas. É uma forma de dar vida a casas que não estão habitadas nem habitáveis”.

O objetivo “é dar mais cor à aldeia, dar mais vida e dar outra imagem, para as pessoas perceberem que em Carvalhal Redondo também se fazem coisas boas e de uma casa devoluta também se podem tirar coisas boas”.

Ricardo Loio assumiu que “o Teatro Hábitos partiu do envolvimento da comunidade na peça de teatro e é uma companhia da comunidade” e, a partir daí, “o Festival ‘Habitua-te’ só faz sentido se envolver toda a comunidade.

Este responsável disse ainda à agência Lusa que Carvalhal Redondo “não é uma aldeia envelhecida, pelo contrário, há cada vez mais pessoas a procurá-la para morar e não são propriamente pessoas mais velhas”.

“São cada vez mais os jovens que residem em Carvalhal Redondo e que trabalham quer na sede do concelho, em Nelas, quer noutros locais à volta, mas que optam por morar ali, naquela aldeia”, apontou Ricardo Loio.