Festival EducArte em Viseu conta com cerca de 700 crianças e jovens

O festival da Câmara Municipal de Viseu EducArte, a realizar na Quinta da Cruz, conta com cerca de 700 inscrições para, ao longo de uma semana, participarem em atividades de arte com a natureza.

“Ao longo de seis dias, [desde 30 de maio] até 4 de junho, o festival apresenta uma programação diversificada, com oficinas, espetáculos de teatro e música, e outras atividades que cruzam as artes plásticas e performativas com a natureza e o ambiente”, anuncia a autarquia.

Num comunicado de imprensa, o executivo municipal, liderado pelo social-democrata Fernando Ruas, informa que a edição deste ano do EducArte “conta com cerca de 700 crianças e jovens inscritos de escolas e instituições do concelho”.

À semelhança de edições anteriores, o festival vai “dedicar a maioria da sua programação à comunidade escolar, ao longo da semana, reservando o fim de semana, dias 3 e 4 de junho, à participação das famílias e visitantes”.

Assim, de 30 de maio a 02 de junho, “os petizes poderão colocar “mãos à obra” em diversas oficinas, nomeadamente “Azulejo Artesanal”, “O caderno de Darwin”, “Mãos na Terra”, “Recordações da Natureza em Pins”, “Tacata Tum”, “Gravura em Tetrapack”, “Ligar à Natureza” e “Construção do Mundo”.

O Dia da Criança, em 01 de junho, conta com uma programação especial, com a apresentação do espetáculo de teatro “A cerejeira de Alberto”, dinamizado pela Associação Cultural Fugir do Medo, de Vila Nova de Gaia.

No fim de semana, o festival é aberto à comunidade e tem “diversas oficinas, sujeitas a inscrição prévia”, que vão desde “a fotografia, a escrita e a ilustração” à “reciclagem para reaproveitamento em jardins” ou a “descobrir Miró e a serigrafia”.

“São alguns dos desafios propostos aos participantes. Haverá ainda outra atividade de animação teatral, com um circuito de (re)interpretação da natureza, através do humor, da expressão plástica, dramática e corporal”, adianta.

Ao início da tarde de sábado, “os Tranglomango serão convidados de honra no EducArte, com um concerto para todos os “festivaleiros”” e, no domingo, o festival encerra “com chave de ouro, com a realização do espetáculo “A Caixinha de Música”.

O festival EducArte, organizado e promovido pela Câmara Municipal de Viseu, conta com “diversos parceiros, como Liliana Velho e António Jorge Bártolo”, assim como com o envolvimento de diversas associações.

“Caracterizado como um festival de práticas artísticas, o EducArte apresenta-se como um evento transversal, cujos objetivos passam por envolver a comunidade na criação artística”, afirma o executivo.

Assim como a “fomentar o interesse pela diversidade cultural, a coesão social e a promoção da interculturalidade e da arte inerente ao concelho de Viseu”.

“Mas também sensibilizar os seus participantes para a importância de preservar e valorizar o ambiente”, destaca o executivo municipal.