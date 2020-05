Festival de cinema Vista Curta em Viseu abre inscrições

O festival de cinema Vista Curta 2020 está marcado para o último fim de semana de outubro e as inscrições estão abertas até 30 de junho, com um prémio de 1.500 euros, adianta a organização.

“Os prémios do vistacurta 2020 – Viseu, diálogos & outros desvios são já conhecidos: 3.000 euros para os realizadores dos dois melhores trabalhos. Até 30 de junho, podem inscrever-se filmes com até 30 minutos de duração […] e as obras selecionadas serão exibidas em Viseu, na edição de 2020, entre 27 e 31 de outubro”, adianta um comunicado de imprensa.

Segundo o Cine Clube de Viseu, que organiza o festival juntamente com a Câmara Municipal de Viseu, “os prémios vistacurta pretendem valorizar a obra dos realizadores da região, mostrando os seus filmes e criando encontros com o público, e também criar um ponto de reflexão sobre este país de altas clivagens geográficas e sociais”.

“O cinema associado à nossa região e ao interior do país pode ser o tema de um Festival de Cinema? A resposta é: pode”, defende o Cine Clube, que esclarece que, além da competição local – dedicada a trabalhos de autores do distrito de Viseu, ou rodados na região – serão aceites na competição nacional os filmes que perspetivam a temática da interioridade de Portugal.

Em 2019, Ana Paula Pais e Sara Baga conquistaram o prémio da competição nacional com “Raquel”, um filme-retrato que o júri destacou “pela sua capacidade de ver o cinema como um instrumento de amor e empatia pela experiência do outro”.

Em estreia nesta edição do Vista Curta, “Raquel” reflete sobre “a interioridade do corpo de um país através do corpo da gente que nele vive”, sintetiza a organização do festival.

Na produção local, “Purpleboy”, de Alexandre Siqueira – natural de Viseu e uma presença regular no Vista Curta – foi “o grande vencedor da edição do ano passado” numa competição por onde já passaram “vários filmes e realizadores” ligados à região.

“Em 2010, surgiu o vistacurta, um ponto de encontro em volta do cinema independente associado à região de Viseu, mostrando também a produção de âmbito nacional que interpela a questão da interioridade. A edição 2020, entre 27 e 31 de outubro, além dos filmes oferecerá conversas com o público, aulas de cinema, ‘workshops’ e concertos”, lembra o comunicado.

O Cine Clube de Viseu refere ainda que “ao longo do ano, a programação assegura a divulgação na cidade e região de dezenas de obras cinematográficas, contribuindo para a diversidade do panorama cultural e para a divulgação de autores e cinematografias normalmente arredadas dos circuitos comerciais”.