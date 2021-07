Festival de Arte regressa à aldeia de xisto da Cerdeira na Serra da Lousã

FESTIVAL ELEMENTOS À SOLTA VAI TRANSFORMAR A ALDEIA DO

XISTO DA CERDEIRA NUMA OBRA DE ARTE AO AR LIVRE

Em julho, a arte vai andar “à solta” na aldeia da Cerdeira, na Serra da

Lousã. Desde workshops criativos, exposições interativas, música e

teatro ao vivo, há muito para descobrir!

A 700m de altitude, escondida num vale da Serra da Lousã, fica a aldeia da

Cerdeira, rodeada pela natureza e beleza das montanhas. É neste cenário idílico que

decorre a 14ª edição do Elementos à Solta – Art Meets Nature, um festival único do

seu género que celebra o encontro das artes com a natureza.

Após uma pausa em que o mundo parou, o tema deste ano centra-se na

“Reconstrução do Mundo”, inspirado na poesia de Sophia de Mello Breyner. Por

isso, os artistas convidados deste ano têm um desafio em mãos: repensar e

reconstruir um mundo à mão, à medida de todos os nossos sonhos. Este ano,

artistas das mais variadas áreas irão expor as suas obras: desde a cerâmica à

arte em madeira, papel, têxtil, vidro, azulejo e metal. Estarão presentes nomes

como Ana Rita Albuquerque, Carolina Garfo, Vânia Costa, entre muitos outros.

Inspirados pelo tema, estes artistas estarão no festival a partilhar a sua arte e

saber com todos os interessados. As suas obras também andarão “à solta” pela

aldeia, para que todos as possam conhecer e explorar.

Neste evento com entrada gratuita, a programação promete satisfazer todos os

participantes, desde os artistas aos mais novos. Os dias serão preenchidos com

instalações de arte interativas, espetáculos de teatro, marionetas e apresentação de

filmes. À noite, a música invade a aldeia com a cantora de jazz e fadista Cristina

Branco com João Paulo Esteves da Silva (sábado) e os ritmos africanos de Kimi

Djabaté (sexta-feira).

No sábado, irão decorrer workshops criativos para todas as idades, onde os

participantes poderão experimentar o barro na roda de oleiro, criar o seu próprio

azulejo, fazer uma escultura em cerâmica, montar um forno a partir do molde do

próprio pé ou construir um colorido papagaio de papel. A inscrição nos workshops é

obrigatória através da página do evento.

Para completar a experiência, é ainda possível desfrutar de um almoço/jantar

servido na Taberna das Artes (mediante reserva), num ambiente incrível envolto pela

natureza e criatividade.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal da Lousã e da ADXTUR.

SOBRE A CERDEIRA

Depois de estar abandonada desde o século XX, a Cerdeira renasceu das cinzas a

partir da persistência e vontade de voltar a dar vida a este lugar. Sem mudar a

arquitetura original e aura local da aldeia, as suas casas de xisto foram reconstruídas

e, agora, é possível percorrer as suas ruas e recantos com a sensação de que

regressámos ao passado.

Hoje, a Cerdeira – Home for Creativity é um espaço de turismo rural intimamente

ligado às artes, situado na Serra da Lousã, a cerca de 37 quilómetros de Coimbra.

Dispõe de nove casas de xisto recuperadas e de um conjunto de infraestruturas e

ateliers de trabalho. Na Escola de Artes & Ofícios é possível participar em diversas

experiências criativas, workshops e cursos nas áreas da cerâmica, desenho, madeira,

cestaria, entre outros saberes.

Se em tempos esteve em risco de desaparecer, hoje recebe pessoas de todos os

cantos, desde o hóspede que procura um lugar para fugir da azáfama da cidade ao

artista que vê a Cerdeira como um local de inspiração e criação artística.