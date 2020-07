FESTIVAL ALTITUDES VAI ACONTECER (8 a 15 de agosto)

No ano em que o Teatro do Montemuro celebra 30 anos e apesar de toda a circunstância que vivemos, o teatro, a música, a arte é aquilo de que somos feitos.

Cumprindo todas as orientações da DGS no que diz respeito ao funcionamento dos espaços culturais, o Teatro do Montemuro parte para este desafio com a certeza de que se todas normas forem cumpridas por parte de todos certamente teremos um evento rico, necessário e que nos dá a todos a coragem para continuar.

Vem aí o Festival Altitudes. De 8 a 15 de agosto em plena serra do Montemuro!

O Festival começa dia 8 de agosto às 21h00 com a apresentação de um livro de Abel Neves que celebra os 30 anos do Teatro do Montemuro. A noite culmina com a apresentação da ACERT.

Nos dias seguintes pode contar com o Teatro do Montemuro, O Teatro da Palmilha Dentada, a ACTA, o Peripécia Teatro entre outros. Haverá espaço para outros projetos mais locais, uma forte presença internacional e uma estreia nacional.