Festas Senhor dos Milagres em Tábua dias 22 e 23 de maio terão transmissão online

As Festas em Honra do Nosso Senhor dos Milagres, na vila de Tábua, é um evento religioso com grande marco na vida devocional da povoação Tabuense. No ano de 2020 já foi possível acompanhar o evento com transmissão online, em diversas plataformas sociais, com a produção da equipa de comunicação da MourosTV. Neste ano 2021 e devido também à pandemia Covid-19, a organização da Unidade Pastoral de Tábua em parceria com a equipa MourosTV, irá desenvolver a segunda edição da Festa Online em Honra do Nosso Senhor dos Milagres.

A transmissão decorrerá nos dias 22 e 23 de maio. Sábado, dia 22 o evento terá lugar pelas 21h30, na Capela Senhor dos Milagres, com a atuação musical de Amadeu Diniz, posteriormente seguirá atuação do Coro Polifónico de Tábua. Domingo, dia 23 de maio iniciam-se as celebrações em Honra do Nosso Senhor dos Milagres presididas pelo Padre Manuel da Silva Paiva, com transmissão em direto pelas 10h15, com a inauguração do queimador de velas, junto à Igreja Matriz de Tábua. A Missa terá início pelas 10h30, e conta com a saída do andor do Nosso Senhor dos Milagres pelas ruas Vila de Tábua.

Até há data 15 de maio, este evento decorrerá exclusivamente online, ou em caso contrário haja autorização da Direção Geral da Saúde para que o evento decorra com Missa Campal sobre o Jardim Sarah Beirão. Para estar informado de todas as alterações, acompanhe a página de comunicação da MourosTV, Notícias Meda de Mouros.

Nos dias 22 e 23 de maio, acompanhe através do Facebook da MourosTV a transmissão da Festa em Honra do Nosso Senhor dos Milagres.