Festas dos Remédios de novo a votos a partir de 18 de agosto

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios vão marcar presença na última eliminatória de acesso à final do concurso “7 Maravilhas da Cultura Popular”, agendada para dia 30 de agosto. Esta eliminatória terá honras de transmissão televisiva em direto, a partir de Torres Novas, na RTP1 e RTP Internacional, entre as 11h30 e as 13h e, no período da tarde, das 15h às 20 horas. As votações para o público eleger as maravilhas que estarão em disputa na grande final vão estar abertas a partir de 18 de agosto. O número de telefone que poderá levar a “Romaria de Portugal” à final continua a ser o mesmo da fase anterior: 760 20 77 97.

Recorde-se que as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios venceram a Final Regional do concurso “7 Maravilhas da Cultura Popular”, uma vitória que a colocou no restrito grupo das vinte melhores candidaturas a nível nacional.

A “Majestosa Procissão de Triunfo”, constitui, no dia 8 de setembro, o grande elemento diferenciador das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, sendo os andores armados em carros puxados por juntas de bois. Com a apresentação desta candidatura, o Município de Lamego pretende promover e valorizar estas Festas, a cidade e os usos e costumes locais e as suas gentes.