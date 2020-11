Festa do Cinema Italiano | VISEU 17-20 nov 2020

NOV 17 | BANGLA

Phaim Bhuiyan, 2019, 87′ ⟶ Trailer Phaim, 22 anos, oriundo do Bangladesh, vive nos subúrbios de Roma. Quando se apaixona perdidamente por Asia, uma jovem italiana, o choque com os valores que lhe foram transmitidos pelos pais deixa-o em pânico. Eleito o melhor filme da passada edição da Festa do Cinema Italiano. NOV 18 | QUERIDO DIÁRIO

Nanni Moretti, 1993, 101′ ⟶ Trailer Um misto de comédia e documentário autobiográfico dividido em três partes, dirigido e interpretado por Nani Moretti. Na primeira parte, Moretti percorre as ruas de Roma, no Verão, de vespa, claro. Na segunda, viaja com um amigo pela Sicília e na terceira consulta vários médicos por causa dum linfoma.