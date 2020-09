“Festa das Vindimas” e “Viseu Estrela à Mesa” integram nova programação do CUBO MÁGICO

A alternativa segura deste verão, em Viseu, prepara os últimos 21 dias de programação com os olhos postos na segurança e na retoma das atividades económicas e culturais

Nesta terceira e última parte da iniciativa, a programação diversifica-se, dando espaço às “culturas do Dão”: regressam os vinhos e a gastronomia regional e de autor, e o artesanato conquista novos espaços. No plano económico e de animação urbana, mantêm-se as prioridades: proporcionar uma opção segura e de qualidade para todos e, simultaneamente, apoiar a retoma das atividades do concelho e da região, mitigando os efeitos da pandemia. Em setembro, o CUBO MÁGICO renova ainda a aposta na promoção dos talentos e projetos culturais “Made in Viseu”, dando também palco a nomes com projeção nacional como Benjamim e Samuel Úria.

O Mercado 2 de Maio despede-se das tradicionais enguias para agora apresentar operadores de fumeiro, queijos, produtos da terra e pastelaria. O Rossio, por sua vez, será palco de uma edição do evento gastronómico “Viseu Estrela à Mesa”, adaptado ao contexto atual. As vindimas nas quintas estarão também de regresso.