Festa da Castanha de Sernancelhe em edição digital

Este ano será em formato digital mas vai manter o sentido cultural, o dinamismo económico e a aposta na marca Terra da Castanha

Este ano a Festa da Castanha vai ser diferente. Por causa das restrições da pandemia, que limitam os eventos tradicionais, surgiu a oportunidade de inovar, de fazer diferente, mantendo a essência do certame, o seu reconhecido sentido cultural, a valorização dos nossos produtos, dos produtores e da marca Sernancelhe Terra da Castanha. A Festa da Castanha arranca no dia 23, ao final da tarde, em formato digital, onde será apresentado o projeto Mercado Terra da Castanha (uma plataforma digital da Dott e que inclui a distribuição pelos CTT https://dott.pt/pt/campaign/festa-da-castanha-sernancelhe?with_stock=true), bem como todas as iniciativas que decorrerão em torno deste evento, como a participação em programas televisivos e várias ações comunicativas, que terão transmissão no facebook oficial do Município: https://www.facebook.com/terradacastanhasernancelhe

A abertura desta edição especial da Festa da Castanha acontecerá no dia 23, às 18:30 horas, com uma mensagem do Presidente da Câmara Municipal, Carlos Silva Santiago, através do facebook. Neste momento oficial estarão também os parceiros CTT e da Dott, a Associação Sementes da Terra e a Confraria da Castanha.

Ainda que seja uma edição especial, com uma programação digital, a Festa da Castanha promete ser igualmente única para os milhares de pessoas que, todos os anos, viviam intensamente, em Sernancelhe, este que é um dos mais importantes acontecimentos da região. Ainda que de forma digital, propomos que viva estes grandes momentos igualmente inolvidáveis da Festa da Castanha naquela que é a Terra da Castanha.