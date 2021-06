FERNANDO SALGUEIRO AMBICIONA A VITÓRIA NA RAMPA DA PENHA

Depois da vitória na categoria na Rampa da Serra da Estrela ( recorde-se que a vitória foi para Flávio Sainhas, mas como não está inscrito no Campeonato Portugal de Montanha, não retira pontos aos principais pilotos que participam nesta categoria ), Fernando Salgueiro está deveras motivado para mais esta jornada, onde quer andar ao máximo como nos explicou “ depois da rampa da Serra da Estrela, que venci, e tive de andar sempre ao máximo, na rampa da Penha e a “receita” vai ser a mesma, com a agravante que o número de adversários vai aumentar, por isso é de prever que vá haver mais luta, e com isso uma maior motivação da minha parte para dar o máximo em tudo, esperando que o carro esteja a 1000%, e que assim corresponda aquilo que vou exigir dele, e que em conjunto consigamos atingir os objectivos pretendidos”, disse-nos Fernando Salgueiro.

Fernando Salgueiro e o seu Ford Escort RS vão estar presentes nas verificações técnicas e documentais no sábado de manha, para da parte da tarde dar lugar a quatro subidas, três de treinos e uma subida oficial. Depois no domingo de manhã é para dar lugar a mais quatro subidas, duas de treinos e duas de prova.