Feridos da explosão em Viseu foram transportados para o hospital local

Os dois feridos graves resultantes da explosão hoje registada numa pedreira em Viseu foram transportados para o hospital local, disseram fontes dos bombeiros sapadores e da GNR.

Os feridos, de acordo com o relações públicas da GNR de Viseu, Adriano Resende, são dois homens, de 41 e 51 anos.

“Houve uma explosão decorrente de trabalhos que estavam a ser realizados por esses dois homens. Não se sabe a origem da explosão. Foi estabelecido um perímetro de segurança no local”, explicou.

Os dois homens apresentavam ferimentos nas pernas e foram transportados para o Hospital de Viseu, acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, foi “acionada uma equipa de inativação de explosivos e estão a ser feitas diligências no local para perceber se será necessário detonar mais algum explosivo”.

O segundo comandante dos Sapadores de Viseu, Rui Nogueira, disse à agência Lusa que o alerta foi dado por volta das 09:00 e que de imediato foram enviados para o local variados meios, tanto dos sapadores como dos voluntários.

No local, foi possível estabilizar as vítimas, também com o apoio do INEM e, posteriormente, reencaminhá-las para o hospital.

“Houve uma preocupação inicial com as condições de segurança e, de seguida, as autoridades policiais permaneceram no local a averiguar as causas do acidente”, acrescentou o segundo comandante dos Sapadores de Viseu.