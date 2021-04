Moimenta da Beira -Feirinha da Terra reabre já este sábado, mas ainda com plano de contingência

A Feirinha da Terra reinicia a sua atividade já a partir de amanhã, sábado, dia 10 de abril, mas ainda com plano de contingência, pela necessidade de todos cumprirem as normas da DGS, entre elas o distanciamento físico, a etiqueta respiratória e o uso obrigatório de máscara.

Suspensa desde o início do ano, reabre face à evolução favorável da situação epidemiológica do Concelho de Moimenta da Beira, assim como dos concelhos limítrofes, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, que permitiram reunir as condições para voltar a ser exercida, tendo em conta a importância não só para os feirantes e comerciantes, em particular numa época de sementeiras e plantações, mas também para a população, para o seu bem-estar social e económico.