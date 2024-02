Feirense-Académico de Viseu também foi adiado por falta de policiamento

A SAD do Feirense anunciou o adiamento do jogo com o Académico de Viseu, da 20ª jornada da II Liga de futebol, que estava agendado para ontem, em Santa Maria da Feira, devido à falta de policiamento.

“O encontro de hoje frente ao Académico Viseu FC, da 20ª jornada da I Liga, foi adiado por não existirem condições de segurança para a realização do mesmo”, refere a SAD do Feirense, na rede social X.

O jogo, que teria lugar no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, a partir das 15:30, foi adiado e será remarcado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para uma data posterior ainda a confirmar.

Tal como tinha feito horas antes, aquando do adiamento do Leixões-Nacional, a LPFP justificou, em comunicado, esta alteração com o facto de “ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio Marcolino Castro de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo, nem hoje, nem amanhã [segunda-feira]”.

“A Liga Portugal, embora seja alheia aos motivos que levaram ao adiamento, lamenta o transtorno causado às equipas e adeptos, mas será sempre intransigente na defesa das garantias de segurança nas partidas das competições por si organizadas, de forma a assegurar a proteção de adeptos e intervenientes”, refere a nota do organismo.

Este é o segundo jogo da II Liga adiado hoje, já depois de o duelo entre o Leixões e o Nacional, marcado para o Estádio do Mar, em Matosinhos, também não se ter disputado pelos mesmos motivos.

No sábado, a falta de policiamento já tinha obrigado igualmente ao adiamento do Famalicão-Sporting, da 20.ª jornada da I Liga.