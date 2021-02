FEIRAS DO QUEIJO DA SERRA DA ESTRELA ‘DESCONFINAM’ ONLINE

Em ano de pandemia os municípios das Beiras e Serra da Estrela, com o apoio da Comunidade Intermunicipal (CIM-BSE), reinventam-se. As emblemáticas feiras do Queijo da Serra vão realizar-se em formato digital e, em alguns casos, com uma duração mais alargada do que o habitual. Confirmadas estão já as feiras de Seia, Gouveia, Celorico da Beira e Fornos de Algodres. Na impossibilidade de se realizarem os eventos físicos, com estas feiras digitais, mais de 100 produtores, incluindo produtores de Queijo da Serra da Estrela, vão conseguir vender o seu produto. O queijo da Serra está assim à distância de um clique.

Este ano as Feiras do Queijo da Serra da Estrela não vão ser canceladas e decorrem 100% em formato digital. É o caso do Município de Seia que estreia a temporada das Feiras do Queijo da Serra da Estrela online através da plataforma DOTT, entre os dias 13 a 28 de fevereiro.

A partir do dia 20 de fevereiro e até 21 de agosto, o Município de Gouveia realiza digitalmente a tradicional Exposerra – Feira de Atividades Económicas da Serra da Estrela que contará com um mercado virtual na DOTT de Queijos da Serra da Estrela.

Também o Município de Celorico da Beira estreia a sua Feira do Queijo Digital entre os dias 28 de fevereiro e 28 de março e fará promoção da loja online que, nesta fase, será dedicada em exclusivo ao Queijo, mas irá evoluir no futuro para a promoção de outros produtos endógenos. Esta Feira Digital terá uma programação diversificada com eventos digitais de showcooking, workshops, conversas online com chefs, entre outras iniciativas.

Já o Município de Fornos de Algodres, ao longo de todo o mês de março, irá dar destaque aos Queijos DOP Serra da Estrela através da plataforma O Bom Sabor da Serra.

De referir que o Município de Trancoso irá dar destaque ao Queijo da Serra da Estrela na Feira online do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira, que se realiza digitalmente no último fim de semana de fevereiro (27 e 28) e no primeiro fim de semana de março (6 e 7).

O consumidor poderá aceder ao site Visite Serra da Estrela e encontrar toda a informação sobre as Feiras do Queijo Serra da Estrela que se realizam online. Basta aceder, clicar e adquirir o sabor inconfundível da tradição.

BASTA UM CLIQUE E TEM A “SERRA À SUA PORTA”

Além dos Queijos Serra da Estrela que contam com as respetivas Feiras Digitais, é também possível comprar outros produtos endógenos e identitários do Território. Se não pode visitar a Serra, é a Serra que vem até si. E, pela primeira vez, há um único sítio onde encontra, sem sair de casa, os sabores únicos da Serra da Estrela. Numa iniciativa da CIM-BSE, em estreita articulação com os Municípios que a compõem, acaba de ser lançada a iniciativa “A Serra à sua Porta” onde é possível encontrar as várias plataformas de venda online de produtos do território, como Azeites de Montanha, Vinhos do Douro, Dão e Beira Interior, fumeiro e enchidos assim como mel, compotas e doces.

Com esta iniciativa “A Serra à sua Porta” queremos estar mais próximos dos produtores e das suas necessidades e assim facilitar o contacto direto, ainda que confinado, com os sabores e os saberes do território.

A “A Serra à sua Porta” chega também às redes sociais. Numa ação de deixar água na boca, as páginas do facebook e instagram vão dar a conhecer os melhores sabores da Serra da Estrela, nas próximas semanas.