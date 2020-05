Feira Semanal de Lamego regressa a 28 de maio

A Feira Semanal de Lamego vai regressar no dia 28 de maio, mas com novas regras. Com o levantamento gradual das medidas de confinamento, este mercado ao ar livre voltará a disponibilizar os habituais produtos, tendo os comerciantes que obedecer a um conjunto de normas de funcionamento específicas que visam garantir as adequadas condições de segurança e higiene. Esta reabertura visa, sobretudo, fomentar o relançamento da atividade económica e financeira do concelho, em condições que não prejudiquem a contenção do novo coronavírus.

Esta reabertura vai ao encontro da posição tomada, de forma unânime, pelos municípios que constituem a CIM Douro que, em reunião do Conselho Intermunicipal levada a efeito esta manhã, manifestaram a necessidade de viabilizar a retoma económica do setor e a vontade de promover, de forma articulada, o regresso à normalidade nos seus territórios.

Ainda antes, esta quinta-feira, dia 21, é dado o primeiro passo com a abertura de um mercado agrícola para venda de produtos hortícolas, plantas vivas, animais e ovos, no local habitual da Feira Semanal de Lamego. A venda será limitada por enquanto a estes produtos.

“As decisões que agora anunciamos foram tomadas tendo em conta a necessidade de salvaguardar a saúde pública de todos os lamecenses”, afirma o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura.