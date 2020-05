Feira Quinzenal e Feirinha da Terra reabrem no início de junho

O Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, determinou o reinício da Feira Quinzenal, no próximo dia 1 de Junho, e da Feirinha da Terra, a 6 de Junho. As reaberturas, porém, terão de respeitar as “regras gerais em vigor”, o “respetivo plano de contingência” e a “necessidade de todos cumprirem escrupulosamente as normas da Direção Geral da Saúde (DGS), no distanciamento físico, na etiqueta respiratória e no uso obrigatório de máscara, quando aplicável”.

O autarca justifica a decisão por entender “estarem criadas as condições” e “considerar esta medida importante para o bem-estar social e económico não só dos feirantes e comerciantes, mas também para a população em geral”.

As duas feiras retomam a sua atividade depois de ter iniciado, no dia 18 de maio, a segunda fase de desconfinamento. Nesta etapa, abriram-se novas atividades, nomeadamente as escolas, as creches, os cafés, os restaurantes e as lojas comerciais até 400m2, etc.