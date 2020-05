Feira Quinzenal de Moimenta da Beirare abre com Plano de Contingência

Vai reabrir, na próxima segunda-feira, dia 1 de Junho, a Feira Quinzenal em Moimenta da Beira. Mas a reabertura, no contexto do regresso à normalidade do funcionamento das atividades económicas, neste caso das feiras e mercados, está condicionada ao cumprimento de um conjunto de regras constantes do Plano de Contingência que acaba de ser aprovado por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira.

São regras simples mas que garantem a segurança de todos, entre elas, o uso obrigatório de máscara ou viseira por parte dos feirantes e comerciantes e dos clientes; o distanciamento físico adequado entre lugares de venda; as medidas de higiene, como a lavagem das mãos e de etiqueta respiratória, etc.

A aplicação destas regras torna-se indispensável porque as feiras, por tradição, são espaços propensos à aglomeração de um elevado número de pessoas, pelo que, face à atual situação epidemiológica, são locais com especial vulnerabilidade.

