Feira Industrial e Comercial de Tondela muda de local

A Feira Industrial e Comercial de Tondela (FICTON) vai este ano mudar de local, de forma a possibilitar que mais pessoas possam participar no certame, anunciou hoje a presidente da câmara, Carla Antunes Borges.

A FICTON, que habitualmente se realizava no espaço envolvente ao pavilhão municipal e se vai mudar para a zona da feira semanal, vai decorrer entre 13 e 17 de setembro.

Segundo Carla Antunes Borges, um dos motivos da alteração do local foi “a dimensão do espaço exterior onde se realizava habitualmente a FICTON”.

“De acordo com as atuais regras da Direção-Geral de Saúde e da Proteção Civil, esse espaço não tem uma área suficiente que possa garantir um número de pessoas e visitantes em grandes espetáculos cumprindo essas normas”, explicou.

A mudança permitirá também acabar com os constrangimentos sentidos durante o período escolar, atendendo a que o pavilhão municipal se situa junto a três escolas.

O facto de o novo espaço ter mais áreas verdes e de sombra possibilitará a realização de atividades durante a tarde, ao contrário do que acontecia, sobretudo em dias de maior calor.

Para a autarca, com a mudança de espaço, haverá “uma nova distribuição de alguns espaços e uma dignificação da participação de algumas atividades e setores”, como, por exemplo, agricultura e floresta.

“No novo espaço torna-se possível uma melhor distribuição de todas as atividades económicas, não só aquelas relacionadas com o setor empresarial”, frisou, acrescentando que o estacionamento ficará salvaguardado e terá “melhorias significativas”.

No entender da vereadora responsável pelo pelouro dos eventos, Vera Machado, a mudança de local “é uma decisão corajosa do executivo”.

“Vamos dar-lhe uma nova imagem, uma nova dimensão, dignidade e escala. Acho que o concelho merece este engrandecimento”, considerou.

Aos habituais expositores empresariais e institucionais, bares, tasquinhas das associações e diversões, vão juntar-se, este ano, novos espaços, como uma zona que permitirá às pessoas com mobilidade reduzida assistirem aos espetáculos.

“Foi algo que nunca aconteceu até hoje. Não podemos só apregoar que somos um concelho inclusivo, somos mesmo. Vamos ter um espaço só para eles e uma casa de banho também. Vamos ter um fraldário. É importante dar estas condições para que as famílias possam deslocar-se e estar confortáveis”, sublinhou.

Entre 28 de agosto e final de setembro, a feira semanal, que decorre às segundas-feiras, irá realizar-se num loteamento existente na variante a Tondela, nas proximidades do edifício da câmara.

Segundo Vera Machado, “houve uma primeira conversa com os feirantes”, que entenderam a visão do executivo.

“Os nossos serviços já estão a preparar o terreno (do loteamento para onde passará temporariamente a feira) para que tudo corra da melhor forma e para que sejam garantidas todas as condições para os feirantes, mas não só, também para os produtores que estão no mercado municipal”, garantiu.

A feira semanal regressará ao espaço habitual no dia 02 de outubro.