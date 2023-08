Feira do Vinho do Dão em Nelas com presença de ‘master of wine” brasileiro

A 32.ª edição da Feira do Vinho do Dão, em Nelas, vai acolher o único ‘master of wine’ de língua portuguesa, o brasileiro Dirceu Vianna Junior, um “primeiro passo” na internacionalização do certame, disse hoje o presidente da Câmara.

“Vamos ter, pela primeira vez, e mesmo a nível nacional não tem marcado muita presença, o único ‘master of wine’ de língua portuguesa que existe, o brasileiro Dirceu Vianna Junior”, anunciou Joaquim Amaral.

O presidente da Câmara Municipal de Nelas, no distrito de Viseu, falava hoje, aos jornalistas, durante a apresentação da 32.ª edição da Feira do Vinho do Dão, agendada para 01, 02 e 03 de setembro e que pretender dar “um primeiro passo” na internacionalização.

“Este ‘master of wine’, que é um dos melhores e dos mais respeitados, e com a sua influência e as conversas com os nossos produtores, porque andará, durante os três dias, a percorrer a feira, vai projetar os nossos vinhos internacionalmente”, sustentou.

No seu entender, a presença de Dirceu Vianna Junior “será importante para projetar o vinho internacionalmente, até para entrar em cadeias de distribuição e em novos segmentos de mercado”.

“Queremos que a qualidade dos nossos vinhos seja atestada, mas também referenciada e, quem sabe, em futuras edições, possamos ter cá distribuidores e engarrafadores de outros países para conhecerem os nossos vinhos”, vaticinou.

O certame contará com “cerca de 40 produtores” do vinho do Dão, além de “uma presença grande do artesanato local e regional, da gastronomia, com cinco chefs a fazerem ‘showcokings’, ao longo dos três dias”.

Diogo Rocha, Henrique Ferreira, Luís Almeida, Nuno Fonte e Paulo Gonçalves serão os responsáveis pela “inovação da gastronomia local” e, para comentar os vinhos, marcarão presença os enólogos Patrícia Santos, Carlos Silva, Pedro Pereira e Mafalda Perdigão.

O certame, que tem um orçamento “a rondar os 150 mil euros, 100 mil dos quais da responsabilidade do Município de Nelas”, teraá ainda ‘workshops’, com destaque para o de Assunção Santos, sobre “pão tradicional, com aquele que remete para a infância”.

“Queremos despertar emoções e manter a tradição”, assumiu o autarca, defendendo que “o vinho tem uma harmonização muito grande com outros produtos locais” e, por isso, “o pão, o azeite, os enchidos e o queijo da Serra da Estrela” estarão presentes.

A anteceder o certame, aberto ao público, haverá, em 31 de agosto, “o dia técnico, que conta com um concurso de vinhos com o grande prémio Alberto Vilhena” e a presença do crítico de vinhos Luís Lopes.

Com entrada gratuita e “diversas atividades a pensar nos mais novos, para os pais desfrutarem” da feira, “os visitantes usarão uma pulseira, que será um indicador para os produtores, para que não seja servido vinho a menores de 18 anos”.

A feira, “que é também uma festa”, segundo o autarca, contará com a animação musical de Os Azeitonas, Aurea, Mara Pedro, Wilson Honrado e Gustavo Reinas “naquilo que é também a promoção dos artistas locais”.

Durante o fim de semana haverá ainda a realização de provas desportivas, o Passeio Literário António Lobo Antunes, a reconstrução histórica em torno da Lagareta Medieval e um momento etnográfico.

Joaquim Amaral adiantou ainda que, no decorrer da feira, será apresentado um projeto de um roteiro gastronómico no concelho, “para usufruir no futuro”; e, para a edição de 2024, deixou a promessa do “regresso dos espetáculos de teatro” ao evento.