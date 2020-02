Feira do Queijo de Seia: na serra da Estrela o Carnaval celebra-se com queijo

De 22 a 25 de fevereiro, em Seia, na serra da Estrela, a tradição do Carnaval celebra-se com sabor. O convite é para degustar o afamado queijo da serra e os produtos locais, conhecer as tradições genuínas e viver o ambiente festivo proporcionado pelo folclore e música tradicional.

O certame, um dos mais antigos da região, conta com a sua 43ª edição e aposta na valorização dos produtos regionais, onde o Queijo Serra da Estrela assume maior protagonismo, mas de que são indissociáveis produtos como o pão, o vinho do Dão sub-região Serra da Estrela, os enchidos, o mel e o azeite.

Aos sabores de montanha, associam-se os valores tradicionais da pastorícia, uma vez mais representados na Quinta do Pastor, mas também na mostra do Cão Serra da Estrela, assegurada pela LICRASE. Na quinta, além da mostra de ovinos, de animais da quinta e da horta com culturas hortícolas e aromáticas, será possível assistir à ordenha da ovelha e realizar-se-á, pela primeira vez, um concurso de ovinos Serra da Estrela do concelho de Seia, promovido em parceria Ancose – Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela.

Numa aliança entre a tradição secular, a criatividade e a inovação, a Feira do Queijo contempla ainda duas masterclass de queijo da serra com vinho, com Cláudio Martins e Tiago Macena, uma prova de azeite comentada pelo azeitólogo Francisco Ataíde Pavão e diversos momentos de cozinha ao vivo, promovidas pelos restaurantes locais.

Paralelamente, num impulso que se pretende incutir na afirmação do setor do Queijo Serra da Estrela, a INOVCLUSTER procederá no decorrer da feira à apresentação do Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro.

Num ambiente de festa e muita animação, onde não faltará a música tradicional, a feira proporciona igualmente oportunidades de degustação, nas tasquinhas, e de compras num leque diversificado de expositores de artesanato e de produtos da terra. Do vasto programa, destaque ainda para o desfile de moda com expositores presentes na feira, com primazia para as capas de burel, acessórios tradicionais e calçado artesanal. As produções ao vivo do Maior Queijo de Ovelha de Seia e do Enchido de Seia são outras das sugestões do programa delineado para os quatro dias.

A Feira do Queijo é promovida pelo Município de Seia, em colaboração com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, a Liga dos Criadores e Amigos do Cão Serra da Estrela (Licrase), a Ancose, a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM), contando com o apoio do Turismo Centro de Portugal e o patrocínio do Crédito Agrícola Serra da Estrela e do Continente.

O certame abre todos os dias às 10h e termina às 20h, à exceção da 3ª-feira de Carnaval, cujo encerramento será antecipado para as 16h.