Feira de São Mateus vence prémio de Melhor Festividade Ibérica

A Feira de São Mateus de Viseu ganhou, pela primeira vez, o prémio de Melhor Festividade Ibérica, nos Iberian Festival Awards, que decorreram em Granada, Espanha.

“Este prémio vem reforçar a nossa convicção de que estamos no caminho certo para impulsionar, cada vez mais, este grande evento que há muito passou as fronteiras da região de Viseu e também do país, e recebendo agora este reconhecimento a nível ibérico”, afirmou o presidente da Viseu Marca, Pedro Alves.

O certame, que se realiza no verão, terá este ano a sua 632.ª edição. Na edição de 2023 dos Iberian Festival Awards, a distinção foi atribuída às Festas do Mar, em Cascais.