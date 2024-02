Feira de minerais, gemas e fósseis no Museu do Quartzo nos dias 24 e 25

O Museu do Quartzo – Centro de Interpretação Professor Galopim de Carvalho acolhe a nona edição da feira dos minerais, gemas e fósseis para promover a educação e consciência ambiental, anunciou hoje a Câmara de Viseu.

Nos dias 24 e 25 de fevereiro, divulgou o município num comunicado de imprensa, “os visitantes terão a oportunidade de adquirir peças únicas, trazidas por colecionadores e comerciantes nacionais e internacionais”.

“Destinado a entusiastas da geologia, colecionadores e ao público em geral, a feira conta com uma vasta oferta de minerais e fósseis para observação e venda e os visitantes podem participar em workshops e conferências”, descreveu.

Decorre, igualmente, a segunda edição do concurso de fotografia “Monte de Santa Luzia”, iniciativa que “convida entusiastas a capturar a essência do local e permite até três submissões de fotografias por participante, com imagens em formato digital e de alta resolução”.

“As fotos vencedoras serão expostas no Museu do Quartzo, celebrando a beleza natural e promovendo a consciencialização ambiental, numa fusão entre arte e natureza”, destacou.