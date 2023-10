Feira de emprego técnico em Nelas promove contacto direto com empresas da região

O presidente da Câmara Municipal de Nelas disse à agência Lusa que durante dois dias “toda a comunidade” pode visitar a Feira de Emprego Técnico do Interior e ter contacto direto com “as grandes” empresas da região.

“A feira conta com 20 stands onde estão representadas as grandes empresas do concelho de Nelas e também da região e também instituições diretamente ligadas ao emprego, assim como diversos estabelecimentos escolares”, disse Joaquim Amaral.

À agência Lusa o autarca social-democrata reconheceu que “o grande propósito” desta feira, que se realiza na quinta e sexta-feira, “é colocar em contacto jovens e comunidade em geral com responsáveis de empresas”.

“Será possível fazer contactos, deixar currículos, fazer entrevistas e, quem sabe, até recrutar, se a empresa considerar que está perante o candidato que precisa”, afirmou o presidente da Câmara de Nelas, no distrito de Viseu.

Durante os dois dias também “haverá ‘workshops’ sobre como fazer um currículo ou quais as atitudes a ter numa entrevista de emprego, ou seja, informações essenciais para quem anda no mercado de trabalho”.

“Não só para quem procura trabalho, mas também quem procura cursos ou especializações em determinadas áreas, sejam elas do ensino superior ou mesmo da via profissional, será uma feira muito abrangente”, revelou.

Joaquim Amaral acrescentou ainda que “quem procura criar o seu próprio posto de trabalho ou iniciar um projeto também pode encontrar na feira aconselhamento e apoio para o fazer”.

“A feira pretende estreitar os laços entre empresas e o público, promovendo uma colaboração mutuamente benéfica e incentivando as oportunidades de emprego técnico na região do interior, mitigando a carência de mão de obra técnica que afeta várias indústrias locais”, defendeu.

Assim, o Mercado Municipal de Nelas pode ser visitado entre as 10:00 e as 18:00, e, na quinta-feira, decorre a apresentação de um projeto da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão e apresentações de empresas com sede em Nelas.

Na sexta-feira, haverá tertúlias sobre diversos temas como, por exemplo, empreendedorismo, saúde mental e entrada na vida adulta e ainda diversos ‘workshops’ sobre, entre outros, elaboração de currículos ou preenchimento de IRS.

“Este programa visa proporcionar uma visão mais abrangente do tecido empresarial no interior de Portugal, estimulando a interação direta dos estudantes com o mundo do trabalho, especialmente no campo técnico”, reforçou o autarca.

Neste sentido, destacou o papel do certame enquanto “facilitar a integração dos jovens no mercado de trabalho, equipando-os com as habilidades técnicas essenciais para construir carreiras de sucesso”.

Joaquim Amaral destacou ainda o “papel importantíssimo de todos os parceiros” para a realização da I Feira de Emprego Técnico de Nelas, desde a CIM Viseu Dão Lafões ou empresas a estabelecimentos de ensino, entre outras entidades.